Arrendamiento a largo plazo estudios en Grabow, Polonia

1 propiedad total found
Estudio 2 habitaciones en Grabow, Polonia
Estudio 2 habitaciones
Grabow, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Alquilar un apartamento estudio con un dormitorio separado, situado en la primera planta, en…
$773
por mes
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Promotion S.C
Idiomas hablados
English, Polski, Français
