  2. Polonia
  3. gmina Tarczyn
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en gmina Tarczyn, Polonia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Komorniki, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Komorniki, Polonia
Habitaciones 3
Área 54 m²
Superficie total: 54,4 m2 planta baja + 25,6 m2 ático de utilidad
$165,010
Parámetros de las propiedades en gmina Tarczyn, Polonia

