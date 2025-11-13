Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Piaseczno
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en gmina Piaseczno, Polonia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 6 habitaciones en Golkow, Polonia
Apartamento 6 habitaciones
Golkow, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Modern house 160 m² with 400 m² garden | Gołków, near Piaseczno For sale: a comfortable and …
$361,195
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Ir