  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Okonek
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en gmina Okonek, Polonia

1 propiedad total found
Apartamento en Chwalimie, Polonia
Apartamento
Chwalimie, Polonia
Área 200 m²
La finca climática en el corazón del bosque – Okonek Municipio, Zlątwski distrito
$192,558
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Parámetros de las propiedades en gmina Okonek, Polonia

Baratos
De lujo
