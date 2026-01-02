Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Polonia
  3. gmina Mogilany
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en gmina Mogilany, Polonia

1 propiedad total found
Dúplex 5 habitaciones en gmina Mogilany, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
gmina Mogilany, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
Una casa con un nivel más alto de construcción. Listo para ocupación, con la opción de acaba…
$361,690
