  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Lubicz
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en gmina Lubicz, Polonia

1 habitación
40
2 habitaciones
15
3 habitaciones
7
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Mierzynek, Polonia
Apartamento 1 habitación
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 3
Un nuevo, moderno, apartamento de dos habitaciones con una superficie de 53 m2 está en venta…
$368,807
Agencia
inwest.warszawa
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
