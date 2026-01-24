Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en gmina Lomianki, Polonia

1 propiedad total found
Dúplex 6 habitaciones en Kepa Kielpinska, Polonia
Dúplex 6 habitaciones
Kepa Kielpinska, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
PROYECTO DE COSY - La única de su mente - por el lago Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa Street…
$379,404
Parámetros de las propiedades en gmina Lomianki, Polonia

