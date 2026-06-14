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Casas con garaje en Venta en gmina Koscielisko, Polonia

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Koscielisko, Polonia
Villa 5 habitaciones
Koscielisko, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Número de plantas 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Parámetros de las propiedades en gmina Koscielisko, Polonia

con Jardín
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