Apartamentos en venta en gmina Hrubieszow, Polonia

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 3 habitaciones en Bialystok County, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Bialystok County, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/1
$199,337
Apartamento 2 habitaciones en Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Polonia
Habitaciones 2
Área 56 m²
Ofrezco a la venta un apartamento único y confortable con dos jardines y dos terrazas, situa…
$287,690
Apartamento 3 habitaciones en Bialystok County, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Bialystok County, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/1
$220,878
Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/1
$177,441
Apartamento 2 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1/1
$134,578
Apartamento 3 habitaciones en Bialystok County, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Bialystok County, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/1
$165,829
Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/1
$177,441
Apartamento 4 habitaciones en Klepacze, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Klepacze, Polonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 1/1
$177,796
Apartamento 3 habitaciones en Bialystok County, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Bialystok County, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/1
$165,829
Apartamento 3 habitaciones en Bialystok County, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Bialystok County, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/1
$194,893
Apartamento 3 habitaciones en Bialystok County, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Bialystok County, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/1
$194,893
Apartamento 3 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 3
Área 43 m²
Venta apartamento de 2 dormitorios Mylna Street, Jeżyce Venta apartamento de aprox. 43 m2, s…
$123,991
Parámetros de las propiedades en gmina Hrubieszow, Polonia

