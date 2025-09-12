Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Gabin
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en gmina Gabin, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Gorki, Polonia
UP UP
Casa 6 habitaciones
Gorki, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Número de plantas 2
SU DREAM INICIO EN FLOOR – COMFORT, PAZ Y CALIDAD DEL TÍTULO PARA AÑOSEl lugar donde sientes…
$519,896
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Polski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Gabin, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir