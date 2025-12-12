Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Dukla
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en gmina Dukla, Polonia

1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 650 m² en Chyrowa, Polonia
Restaurante, cafetería 650 m²
Chyrowa, Polonia
Área 650 m²
Piso 3/3
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$600,529
