Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Chodziez
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en gmina Chodziez, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Rataje, Polonia
Casa
Rataje, Polonia
Área 174 m²
Ubicación del sueño para las personas que les gusta la actividad. Justo al lado del lago, la…
$369,081
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Chodziez, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir