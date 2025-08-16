Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Blonie
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en gmina Blonie, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Bramki, Polonia
Casa 4 habitaciones
Bramki, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 1/1
En venta Ożarów Mazowiecki, Bramki, Białych Brzóz str.Unifamiliar aislada 93.2 m2 (80 m2 usa…
$303,817
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Dúplex 4 habitaciones en Bieniewice, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Bieniewice, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Blonie, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Blonie, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Blonie, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir