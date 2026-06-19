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Casas en Venta en gmina Baltow, Polonia

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Casa 3 habitaciones en Skarbka, Polonia
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Casa 3 habitaciones
Skarbka, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 300 000 m²
Número de plantas 1
Casa con instalaciones de inversión en el río Kamienna – cerca de BałtówDESCRIPCIÓNVenta: ca…
$485,330
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