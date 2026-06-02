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Casas de campo con garaje en venta en Gdansk, Polonia

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Casa de campo 7 habitaciones en Gdansk, Polonia
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Casa de campo 7 habitaciones
Gdansk, Polonia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Número de plantas 3
El sitio en el centro de la ciudad con una casa para la renovación general o la demolición, …
$647,118
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Parámetros de las propiedades en Gdansk, Polonia

con Jardín
Baratos
De lujo
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