Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Bydgoszcz County
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Bydgoszcz County, Polonia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Lochowo, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Lochowo, Polonia
Habitaciones 2
Área 54 m²
$115,412
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bydgoszcz County, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir