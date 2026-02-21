Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Brodnica
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Brodnica, Polonia

1 propiedad total found
Casa en Brodnica, Polonia
Casa
Brodnica, Polonia
Área 100 m²
Una casa en un edificio gemelo a 13 km de Mosina en Brodnica. Una superficie de aprox 100 m2…
$78,043
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
