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Apartamentos en venta en Białystok, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Białystok, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Białystok, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/1
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Apartamento 3 habitaciones en Białystok, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Białystok, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
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AuraAura
Apartamento 3 habitaciones en Białystok, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Białystok, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/1
$162,381
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Nils OttNils Ott
Apartamento 3 habitaciones en Białystok, Polonia
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Białystok, Polonia
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Piso 1/1
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Apartamento 4 habitaciones en Białystok, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Białystok, Polonia
Habitaciones 4
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Área 70 m²
Piso 1/1
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Białystok, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
$214,478
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Białystok, Polonia
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