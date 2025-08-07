Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Filipinas
  3. Palawan
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Palawan, Filipinas

El Nido
6
6 propiedades total found
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 266 m²
Villa Cliffside de 1 dormitorio en El Nido Beach Resorts Where Sustainable Luxury Meets Isla…
$649,000
Dejar una solicitud


Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
1 dormitorio Treehouse Villa A Secluded Escape Entre los TreetopsEleva tu experiencia en la …
$415,500
Dejar una solicitud


Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 226 m²
Villa de 1 dormitorio sobre el agua Sostenible Lujo en el ParaísoEntra en tu propio retiro p…
$749,000
Dejar una solicitud


Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Villa Libertad, Filipinas
Apartamento 1 habitacion
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 191 m²
Villa de lujo de 1 dormitorio Su Retiro de Eco-Luxury Privado en el ParaísoExperimente la be…
$499,000
Dejar una solicitud


Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Villa Cliffside de 2 dormitoriosLujo sostenible con una vista como ninguna otraDescubra la ú…
$749,000
Dejar una solicitud


Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 322 m²
Gran Villa de 2 dormitorios Eco-Luxury Elevado Viviendo en el Corazón del ParaísoDescubre un…
$899,000
Dejar una solicitud


Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English

Tipos de propiedades en Palawan

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Palawan, Filipinas

Baratos
De lujo
