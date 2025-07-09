Complejo residencial Salalah Resort

Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directamente en el Mar Arábigo y el Océano Índico, este exclusivo desarrollo representa la costa más verde de Oriente Medio y ofrece un estilo de vida de lujo inigualable.
Diseñado para aquellos que demandan las extraordinarias y complejas características residenciales exclusivas con marcas de renombre mundial, incluyendo Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond, y Gianfranco Ferre Home.
Cada propiedad aquí se entrega totalmente amueblada. Estará rodeado de calidad, ya que cada residencia cuenta con:
- Acabados de piedra natural y texturas ricas.
- Mobiliario e iluminación de diseño italiano.
- Equipos y electrodomésticos de cocina premium.
- Ropas de alta gama y material de mesa.
Ofrecemos casas para cada forma de vivir, desde estudios hasta Mansion Villas.
- Expression of Interest (EOI): $15,000
- Estudios: desde $149,800
- Apartamentos de 1 dormitorio: desde $299,500
- 2 dormitorios Apartamentos: Partiendo de 490.000
- También disponible: Adosados, Villas, Residencias Richmond y Residencias Trussardi.
Diseñado como el resort que nunca tiene que salir, el agua nunca está lejos. Los residentes tienen acceso a:
- Una playa privada para nadar por la mañana, tomar el sol o caminar tranquila a lo largo de la orilla.
- Una impresionante piscina central y canales de agua tranquilos.
- Un exclusivo Beach Club y gimnasio totalmente equipado.
- Un centro de bienestar médico dedicado y spa que ofrece diagnósticos, chequeos de bienestar y instalaciones de recuperación.
- Un hotel de 130-key Five-Star para cenar, eventos privados y días de piscina relajantes.
- Zonas de juegos al aire libre amigables con la familia, senderos para caminar y opciones de ocio y comercio.
¡La excelente ubicación!
- Situado a sólo 30 minutos del Aeropuerto Internacional Salalah.
- Situado en un destino turístico durante todo el año conocido por su clima costero cálido, paisajes exuberantes y cascadas estacionales.
- Muy accesible, con conexiones directas a través de 15 aerolíneas y 17 destinos.
- Salalah da la bienvenida a más de un millón de visitantes anualmente, con una estancia promedio de 5.6 noches.
Potencial de inversión a largo plazo excepcional
- Propiedad 100% libre para compradores extranjeros.
- Los compradores son elegibles para una visa de residencia renovable de 2 años.
- Benefíciese de un entorno de bajo precio sin impuestos de herencia.
- Disfrute de un atractivo turístico durante todo el año, incluyendo la temporada de khareef muy popular.
- Capitalizar el crecimiento del precio residencial de dos dígitos año tras año.
- El crecimiento a largo plazo está muy respaldado por la iniciativa Oman Vision 2040.
Plan de pago flexible 50/50
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- 10% en SPA (45 días después de la reserva).
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