Complejo residencial Salalah Resort

Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directamente en el Mar Arábigo y el Océano Índico, este exclusivo desarrollo representa la costa más verde de Oriente Medio y ofrece un estilo de vida de lujo inigualable.

Diseñado para aquellos que demandan las extraordinarias y complejas características residenciales exclusivas con marcas de renombre mundial, incluyendo Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond, y Gianfranco Ferre Home.

Cada propiedad aquí se entrega totalmente amueblada. Estará rodeado de calidad, ya que cada residencia cuenta con:

Acabados de piedra natural y texturas ricas.

Mobiliario e iluminación de diseño italiano.

Equipos y electrodomésticos de cocina premium.

Ropas de alta gama y material de mesa.

Ofrecemos casas para cada forma de vivir, desde estudios hasta Mansion Villas.

Expression of Interest (EOI): $15,000

Estudios: desde $149,800

Apartamentos de 1 dormitorio: desde $299,500

2 dormitorios Apartamentos: Partiendo de 490.000

También disponible: Adosados, Villas, Residencias Richmond y Residencias Trussardi.

Diseñado como el resort que nunca tiene que salir, el agua nunca está lejos. Los residentes tienen acceso a:

Una playa privada para nadar por la mañana, tomar el sol o caminar tranquila a lo largo de la orilla.

Una impresionante piscina central y canales de agua tranquilos.

Un exclusivo Beach Club y gimnasio totalmente equipado.

Un centro de bienestar médico dedicado y spa que ofrece diagnósticos, chequeos de bienestar y instalaciones de recuperación.

Un hotel de 130-key Five-Star para cenar, eventos privados y días de piscina relajantes.

Zonas de juegos al aire libre amigables con la familia, senderos para caminar y opciones de ocio y comercio.

¡La excelente ubicación!

Situado a sólo 30 minutos del Aeropuerto Internacional Salalah. Situado en un destino turístico durante todo el año conocido por su clima costero cálido, paisajes exuberantes y cascadas estacionales. Muy accesible, con conexiones directas a través de 15 aerolíneas y 17 destinos. Salalah da la bienvenida a más de un millón de visitantes anualmente, con una estancia promedio de 5.6 noches.

Potencial de inversión a largo plazo excepcional

Propiedad 100% libre para compradores extranjeros.

Los compradores son elegibles para una visa de residencia renovable de 2 años.

Benefíciese de un entorno de bajo precio sin impuestos de herencia.

Disfrute de un atractivo turístico durante todo el año, incluyendo la temporada de khareef muy popular.

Capitalizar el crecimiento del precio residencial de dos dígitos año tras año.

El crecimiento a largo plazo está muy respaldado por la iniciativa Oman Vision 2040.

Plan de pago flexible 50/50

Asegure su propiedad por delante del Q4 2028 Handover con una estructura de pago muy atractiva:

10% en Reserva. 10% en SPA (45 días después de la reserva). 5% Seis meses después de la reserva. 5% Doce meses después de la reserva. 10% 18 meses después de la reserva. 10% Veinticuatro meses después de la reserva. 50% en Handover.

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