  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Salala
  4. Complejo residencial Salalah Resort

Complejo residencial Salalah Resort

Salala, Omán
de
$149,800
BTC
1.7818412
ETH
93.3939143
USDT
148 104.9389734
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
17
Dejar una solicitud
ID: 39757
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Omán
  • Región / estado
    Dhofar
  • Ciudad
    Salala
  • Dirección
    Duqm Hasik Salalah Road, 17

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directamente en el Mar Arábigo y el Océano Índico, este exclusivo desarrollo representa la costa más verde de Oriente Medio y ofrece un estilo de vida de lujo inigualable.

Diseñado para aquellos que demandan las extraordinarias y complejas características residenciales exclusivas con marcas de renombre mundial, incluyendo Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond, y Gianfranco Ferre Home.

Cada propiedad aquí se entrega totalmente amueblada. Estará rodeado de calidad, ya que cada residencia cuenta con:

  • Acabados de piedra natural y texturas ricas.
  • Mobiliario e iluminación de diseño italiano.
  • Equipos y electrodomésticos de cocina premium.
  • Ropas de alta gama y material de mesa.

Ofrecemos casas para cada forma de vivir, desde estudios hasta Mansion Villas.

  • Expression of Interest (EOI): $15,000
  • Estudios: desde $149,800
  • Apartamentos de 1 dormitorio: desde $299,500
  • 2 dormitorios Apartamentos: Partiendo de 490.000
  • También disponible: Adosados, Villas, Residencias Richmond y Residencias Trussardi.

Diseñado como el resort que nunca tiene que salir, el agua nunca está lejos. Los residentes tienen acceso a:

  • Una playa privada para nadar por la mañana, tomar el sol o caminar tranquila a lo largo de la orilla.
  • Una impresionante piscina central y canales de agua tranquilos.
  • Un exclusivo Beach Club y gimnasio totalmente equipado.
  • Un centro de bienestar médico dedicado y spa que ofrece diagnósticos, chequeos de bienestar y instalaciones de recuperación.
  • Un hotel de 130-key Five-Star para cenar, eventos privados y días de piscina relajantes.
  • Zonas de juegos al aire libre amigables con la familia, senderos para caminar y opciones de ocio y comercio.

¡La excelente ubicación!

  1. Situado a sólo 30 minutos del Aeropuerto Internacional Salalah.
  2. Situado en un destino turístico durante todo el año conocido por su clima costero cálido, paisajes exuberantes y cascadas estacionales.
  3. Muy accesible, con conexiones directas a través de 15 aerolíneas y 17 destinos.
  4. Salalah da la bienvenida a más de un millón de visitantes anualmente, con una estancia promedio de 5.6 noches.

Potencial de inversión a largo plazo excepcional

  • Propiedad 100% libre para compradores extranjeros.
  • Los compradores son elegibles para una visa de residencia renovable de 2 años.
  • Benefíciese de un entorno de bajo precio sin impuestos de herencia.
  • Disfrute de un atractivo turístico durante todo el año, incluyendo la temporada de khareef muy popular.
  • Capitalizar el crecimiento del precio residencial de dos dígitos año tras año.
  • El crecimiento a largo plazo está muy respaldado por la iniciativa Oman Vision 2040.

Plan de pago flexible 50/50

Asegure su propiedad por delante del Q4 2028 Handover con una estructura de pago muy atractiva:

  1. 10% en Reserva.
  2. 10% en SPA (45 días después de la reserva).
  3. 5% Seis meses después de la reserva.
  4. 5% Doce meses después de la reserva.
  5. 10% 18 meses después de la reserva.
  6. 10% Veinticuatro meses después de la reserva.
  7. 50% en Handover.

Contacta con nosotros ahora mismo para reservar las mejores unidades!

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Localización en el mapa

Salala, Omán
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Complejos similares
Edificio de apartamentos The Great Escape Aida Darglobal
Mascate, Omán
de
$233,203
Está viendo
Complejo residencial Salalah Resort
Salala, Omán
de
$149,800
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos The Great Escape Aida Darglobal
Edificio de apartamentos The Great Escape Aida Darglobal
Edificio de apartamentos The Great Escape Aida Darglobal
Edificio de apartamentos The Great Escape Aida Darglobal
Edificio de apartamentos The Great Escape Aida Darglobal
Edificio de apartamentos The Great Escape Aida Darglobal
Mascate, Omán
de
$233,203
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
The Great Escape es un animado complejo residencial, que consta de dos sugerentes edificios. Uno tiene 7 pisos de altura y el otro 9 pisos. Cada detalle, desde el lobby de entrada hasta los techos de doble altura, están diseñados con acabados de primera. The Great Escape ofrece un ambiente …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir