Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Muscat Province
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Muscat Province, Omán

;
Mascate
6
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Casa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 1
🌊 Villa por el Mar en Omán • LIBERTAD • Residencia para propietarios✨ El formato turístico d…
$270,270
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Muscat Province

villas

Parámetros de las propiedades en Muscat Province, Omán

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir