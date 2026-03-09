Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Muscat Province
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Muscat Province, Omán

Mascate
6
Casa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 170 m²
Trump-Cliff Cliff VillasTrump Cliff Villas ofrece una amplia gama de villas de 3 habitacione…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 375 m²
El Gran EscapeEl Gran Escape – viviendo rodeado de naturaleza pintorescaDisfrute de vistas p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 275 m²
El Gran EscapeEl Gran Escape – viviendo rodeado de naturaleza pintorescaDisfrute de vistas p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
OneOne
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 125 m²
Rizz VillasRizz Villas - villas de lujo en la costa del mar cerca del campo de golfDisfruta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Casa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 1
🌊 Villa por el Mar en Omán • LIBERTAD • Residencia para propietarios✨ El formato turístico d…
$270,270
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 128 m²
Trump Cliff VillasTrump Cliff Villas ofrece una amplia gama de villas de 3 habitaciones tota…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 159 m²
Coastal Investment VillasDisfrute de la vida junto al mar en villas de lujo en AIDA, MuscatV…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 159 m²
Rizz VillasRizz Villas - villas de lujo en la costa del mar cerca del campo de golfDisfruta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe

Tipos de propiedades en Muscat Province

villas

Parámetros de las propiedades en Muscat Province, Omán

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir