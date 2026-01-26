Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Mascate
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Mascate, Omán

Muscat Province
7
Casa Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Casa 1 habitación en Mascate, Omán
Casa 1 habitación
Mascate, Omán
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Omán Apartamentos con Jardín, 0% Plan de instalación, MuscatApartamentos en Muscat, Omán, co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 2 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 2
Área 157 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 125 m²
Rizz VillasRizz Villas - villas de lujo en la costa del mar cerca del campo de golfDisfruta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Mascate, Omán
Villa
Mascate, Omán
Área 125 m²
Villas de lujo Sunrise HavenSunrise Haven Luxury Villas: vida de resort con vistas al marSun…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 159 m²
Rizz VillasRizz Villas - villas de lujo en la costa del mar cerca del campo de golfDisfruta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa en Mascate, Omán
Villa
Mascate, Omán
Área 159 m²
Villas de lujo Sunrise HavenSunrise Haven Luxury Villas: vida de resort con vistas al marSun…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 128 m²
Trump Cliff VillasTrump Cliff Villas ofrece una amplia gama de villas de 3 habitaciones tota…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 170 m²
Trump-Cliff Cliff VillasTrump Cliff Villas ofrece una amplia gama de villas de 3 habitacione…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 125 m²
Coastal Investment VillasDisfrute de la vida junto al mar en villas de lujo en AIDA, MuscatV…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Vienna PropertyVienna Property
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 275 m²
El Gran EscapeEl Gran Escape – viviendo rodeado de naturaleza pintorescaDisfrute de vistas p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 183 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 159 m²
Coastal Investment VillasDisfrute de la vida junto al mar en villas de lujo en AIDA, MuscatV…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Villa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Área 375 m²
El Gran EscapeEl Gran Escape – viviendo rodeado de naturaleza pintorescaDisfrute de vistas p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe

Tipos de propiedades en Mascate

villas

Parámetros de las propiedades en Mascate, Omán

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir