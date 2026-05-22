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Casas con Jardín en Venta en Omán

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Mascate
15
Muscat Province
8
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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Mascate, Omán
Casa 3 habitaciones
Mascate, Omán
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 1
🌊 Villa por el Mar en Omán • LIBERTAD • Residencia para propietarios✨ El formato turístico d…
$270,270
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