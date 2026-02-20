  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefke Belediyesi
  4. Complejo residencial Los Angeles

Complejo residencial Los Angeles

Kazivera, Chipre del Norte
de
$99,078
VAT
BTC
1.1785148
ETH
61.7709968
USDT
97 957.0218845
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
23
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33369
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefke District
  • Ciudad
    Lefke Belediyesi
  • Pueblo
    Kazivera

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Los Angeles — Marítimo viviendo en el Golfo de Morphou 🌊☀️✨

Los Ángeles es un nuevo complejo turístico de gran escala situado directamente en la costa del Golfo de Morphou, en la zona tranquila de Gaziveren, Chipre Septentrional.

Esta ubicación escasamente poblada y ecológicamente limpia atrae a compradores que valoran la naturaleza, la privacidad y la comodidad de la costa 🌴
El complejo está a poca distancia de la playa de arena y el centro de la ciudad de Gaziveren.

-...

📐 Información general

• Superficie total de la construcción - 6.895 m2
• 1 bloque residencial
• 268 apartamentos

Gaziveren es conocido como la “Capital Ciro” 🍊 de Chipre y acoge famosos festivales de naranja.
La zona se está desarrollando rápidamente, con la expansión de la infraestructura y los precios de propiedad todavía asequibles, creando un fuerte potencial de inversión 📈

-...

📍 Distancias

• Girne - 47 km
• Lefkoşa - 53 km
• Iskele - 117 km

-...

🌴 Infraestructura compleja

Los Ángeles ofrece un estilo de vida completo de estilo resort:

🏊 Piscinas al aire libre
🏊‍♂️ Piscina cubierta climatizada
🎢 Parque acuático
🏋️ Gimnasio
🧖 Sauna / Hammam
🎠 Parque infantil
🚗 Aparcamiento cerrado
🚖 Servicios de taxi y traslado
🏖 Banda de playa privada equipado

-...

✨ Características únicas

🌅 Piscina infinita con vistas panorámicas al Mediterráneo
🍽 Restaurante situado en la 11a planta
🌿 Terrazas en cascada desde la 5a planta
🌺 Apartamentos en planta baja con 10 m2 de jardín privado
💦 Jacuzzi en terrazas

Un verdadero ambiente de vacaciones todo el año ☀️🌊

-...

🏠 Tipos de apartamento

Estudio (1+0)

Superficie total - 33 m2
Superficie habitable - 30,40 m2
Balcón - 2.80 m2

1+1

Superficie total - 50 m2
Superficie habitable - 45 m2
Balcón - 5 m2

2+1

Superficie total - 87 m2
Superficie habitable - 78 m2
Balcones — 5.59 m2 de 3.20 m2

-...

Los Ángeles combina vida frente a la playa, arquitectura moderna y fuerte potencial de inversión 💎
Perfecto tanto para residencia permanente como para renta.

Localización en el mapa

Kazivera, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rosedale Villa
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$397,693
Barrio residencial The Horizon *
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$563,609
Barrio residencial La Palazzo
Patriki, Chipre del Norte
de
$278,638
Barrio residencial Caesar Blue
Gastria, Chipre del Norte
de
$165,982
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$177,252
Está viendo
Complejo residencial Los Angeles
Kazivera, Chipre del Norte
de
$99,078
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Mostrar todo Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Ftericha, Chipre del Norte
de
$165,115
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
TERRA – Comfort and Style in Alsanjak by developer KIBRISComplejo residencial listo con modernos apartamentos y villas, situado en una de las zonas más populares del norte de Chipre - Alsancak.Tiene una ubicación favorable, infraestructura desarrollada y condiciones únicas para comprar biene…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Mostrar todo Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$200,537
Opciones de acabado Con acabado
🌟 apartamento exclusivo 2+1 con una vista al mar y montañas en Yesentep, Northern Chipre 🌟 ¡Tu casa perfecta en la primera línea del mar!   🏡 Acerca del apartamento: - cuadrado: 105 m², 2 dormitorios+ salón - habitaciones espaciosas y de luz llenas de comodidad.   - Tipo: impresionantes …
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,383
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir