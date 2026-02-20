Complejo residencial Los Angeles

Los Angeles — Marítimo viviendo en el Golfo de Morphou 🌊☀️✨

Los Ángeles es un nuevo complejo turístico de gran escala situado directamente en la costa del Golfo de Morphou, en la zona tranquila de Gaziveren, Chipre Septentrional.

Esta ubicación escasamente poblada y ecológicamente limpia atrae a compradores que valoran la naturaleza, la privacidad y la comodidad de la costa 🌴

El complejo está a poca distancia de la playa de arena y el centro de la ciudad de Gaziveren.

-...

📐 Información general

• Superficie total de la construcción - 6.895 m2

• 1 bloque residencial

• 268 apartamentos

Gaziveren es conocido como la “Capital Ciro” 🍊 de Chipre y acoge famosos festivales de naranja.

La zona se está desarrollando rápidamente, con la expansión de la infraestructura y los precios de propiedad todavía asequibles, creando un fuerte potencial de inversión 📈

-...

📍 Distancias

• Girne - 47 km

• Lefkoşa - 53 km

• Iskele - 117 km

-...

🌴 Infraestructura compleja

Los Ángeles ofrece un estilo de vida completo de estilo resort:

🏊 Piscinas al aire libre

🏊‍♂️ Piscina cubierta climatizada

🎢 Parque acuático

🏋️ Gimnasio

🧖 Sauna / Hammam

🎠 Parque infantil

🚗 Aparcamiento cerrado

🚖 Servicios de taxi y traslado

🏖 Banda de playa privada equipado

-...

✨ Características únicas

🌅 Piscina infinita con vistas panorámicas al Mediterráneo

🍽 Restaurante situado en la 11a planta

🌿 Terrazas en cascada desde la 5a planta

🌺 Apartamentos en planta baja con 10 m2 de jardín privado

💦 Jacuzzi en terrazas

Un verdadero ambiente de vacaciones todo el año ☀️🌊

-...

🏠 Tipos de apartamento

Estudio (1+0)

Superficie total - 33 m2

Superficie habitable - 30,40 m2

Balcón - 2.80 m2

1+1

Superficie total - 50 m2

Superficie habitable - 45 m2

Balcón - 5 m2

2+1

Superficie total - 87 m2

Superficie habitable - 78 m2

Balcones — 5.59 m2 de 3.20 m2

-...

Los Ángeles combina vida frente a la playa, arquitectura moderna y fuerte potencial de inversión 💎

Perfecto tanto para residencia permanente como para renta.