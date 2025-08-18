Piso en edificio nuevo NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Sobre el Proyecto

West One 3 es un apartamento totalmente amueblado de 2 dormitorios ubicado en el corazón de Kyrenia, Chipre del Norte. Ofrece comodidad, cercanía a la playa y facilidad de acceso a la infraestructura urbana. Con título de propiedad turco válido para compradores extranjeros, esta propiedad lista para mudarse es una oportunidad única de comprar directamente al promotor en Kyrenia.

Puntos Clave

A solo 300 m de la playa

Título turco, apto para propiedad extranjera

Ubicación central en Kyrenia con acceso urbano completo

Totalmente amueblado y listo para entrar a vivir

Tipos de Unidades Disponibles

Apartamento de 2 dormitorios, amueblado y listo para habitar.

Destacados de la Ubicación

290 m de la playa

Rodeado de tiendas, restaurantes y servicios

Acceso fácil a infraestructura moderna

Ubicación céntrica en Girne (Kyrenia), un núcleo clave del mercado inmobiliario en Chipre del Norte

Instalaciones

Ubicación privilegiada cerca de la playa

Título de propiedad turco legal con transferencia inmediata

Disponibilidad de estacionamiento y servicios cercanos

Construcción y acabados de alta calidad

Opciones de Pago

Depósito de £5,000; el saldo restante se paga al contado en una sola cuota al momento del acuerdo.

Por qué Invertir en West One 3, Kyrenia

Una rara oportunidad de asegurar un apartamento de 2 dormitorios listo para habitar en pleno centro de Girne. Con playa a 290 metros, título turco y opción de pago directo en efectivo, esta propiedad combina seguridad, comodidad y gran potencial de alquiler.

Sobre Nosotros

DevoDirect – su conexión directa con promotores inmobiliarios calificados en todo el mundo.