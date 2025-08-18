Piso en edificio nuevo NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Sobre el Proyecto
West One 3 es un apartamento totalmente amueblado de 2 dormitorios ubicado en el corazón de Kyrenia, Chipre del Norte. Ofrece comodidad, cercanía a la playa y facilidad de acceso a la infraestructura urbana. Con título de propiedad turco válido para compradores extranjeros, esta propiedad lista para mudarse es una oportunidad única de comprar directamente al promotor en Kyrenia.
Puntos Clave
A solo 300 m de la playa
Título turco, apto para propiedad extranjera
Ubicación central en Kyrenia con acceso urbano completo
Totalmente amueblado y listo para entrar a vivir
Tipos de Unidades Disponibles
Apartamento de 2 dormitorios, amueblado y listo para habitar.
Destacados de la Ubicación
290 m de la playa
Rodeado de tiendas, restaurantes y servicios
Acceso fácil a infraestructura moderna
Ubicación céntrica en Girne (Kyrenia), un núcleo clave del mercado inmobiliario en Chipre del Norte
Instalaciones
Ubicación privilegiada cerca de la playa
Título de propiedad turco legal con transferencia inmediata
Disponibilidad de estacionamiento y servicios cercanos
Construcción y acabados de alta calidad
Opciones de Pago
Depósito de £5,000; el saldo restante se paga al contado en una sola cuota al momento del acuerdo.
Por qué Invertir en West One 3, Kyrenia
Una rara oportunidad de asegurar un apartamento de 2 dormitorios listo para habitar en pleno centro de Girne. Con playa a 290 metros, título turco y opción de pago directo en efectivo, esta propiedad combina seguridad, comodidad y gran potencial de alquiler.
Sobre Nosotros
DevoDirect – su conexión directa con promotores inmobiliarios calificados en todo el mundo.