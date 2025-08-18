Piso en edificio nuevo NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

  1. Realting.com
$284,580
11
ID: 27438
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    2025

Sobre el complejo

Sobre el Proyecto
West One 3 es un apartamento totalmente amueblado de 2 dormitorios ubicado en el corazón de Kyrenia, Chipre del Norte. Ofrece comodidad, cercanía a la playa y facilidad de acceso a la infraestructura urbana. Con título de propiedad turco válido para compradores extranjeros, esta propiedad lista para mudarse es una oportunidad única de comprar directamente al promotor en Kyrenia.

Puntos Clave

  • A solo 300 m de la playa

  • Título turco, apto para propiedad extranjera

  • Ubicación central en Kyrenia con acceso urbano completo

  • Totalmente amueblado y listo para entrar a vivir

Tipos de Unidades Disponibles
Apartamento de 2 dormitorios, amueblado y listo para habitar.

Destacados de la Ubicación

  • 290 m de la playa

  • Rodeado de tiendas, restaurantes y servicios

  • Acceso fácil a infraestructura moderna

  • Ubicación céntrica en Girne (Kyrenia), un núcleo clave del mercado inmobiliario en Chipre del Norte

Instalaciones

  • Ubicación privilegiada cerca de la playa

  • Título de propiedad turco legal con transferencia inmediata

  • Disponibilidad de estacionamiento y servicios cercanos

  • Construcción y acabados de alta calidad

Opciones de Pago
Depósito de £5,000; el saldo restante se paga al contado en una sola cuota al momento del acuerdo.

Por qué Invertir en West One 3, Kyrenia
Una rara oportunidad de asegurar un apartamento de 2 dormitorios listo para habitar en pleno centro de Girne. Con playa a 290 metros, título turco y opción de pago directo en efectivo, esta propiedad combina seguridad, comodidad y gran potencial de alquiler.

Sobre Nosotros
DevoDirect – su conexión directa con promotores inmobiliarios calificados en todo el mundo.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 111.0
Precio por m², USD 2,564
Precio del apartamento, USD 284,580

Localización en el mapa

