Piso en edificio nuevo NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Sobre el proyecto

K Islands es un complejo residencial frente al mar, inspirado en islas tropicales, ubicado en Tatlısu, Chipre del Norte, desarrollado por Kensington Cyprus. Con vistas ininterrumpidas a la playa y una ubicación privilegiada en primera línea, este proyecto combina belleza natural y vida de lujo. Diseñado para comodidad, ocio e inversión, es la elección ideal para quienes desean comprar directamente al promotor.

Aspectos destacados

Ubicación frente al mar con acceso directo a cala de arena

Impresionantes vistas al mar y la montaña desde cada residencia

Arquitectura de baja altura rodeada de exuberante paisajismo tropical

Instalaciones tipo resort para bienestar, ocio y entretenimiento

Desarrollado por Kensington Cyprus, un promotor de confianza

Tipos de apartamentos disponibles

Estudios

Apartamentos de 1 dormitorio

Áticos de 1 dormitorio

Villas en isla de 1 dormitorio

Casas adosadas de 1 dormitorio

Ventajas de ubicación

Ubicación frente al mar con cala de arena privada

A 15 min del Korineum Golf Club en Esentepe

A 40 min de Kyrenia y Famagusta

A 75 min del Aeropuerto Internacional de Lárnaca

Tiendas, cafés y senderos cercanos

Instalaciones

Bistró y bar en la piscina

Spa y centro de bienestar con sauna y baño turco

Piscina cubierta climatizada con tecnología de agua salada

Gimnasio, áreas de yoga y meditación

Deportes acuáticos y jardines de hierbas

Club infantil, parques infantiles, senderos para caminar y ciclismo

Club House exclusivo de K Islands con salón para residentes

Opciones de pago

35% de anticipo al firmar el contrato (menos la reserva) y el 65% restante en 36 meses sin intereses. 5% de descuento por pago completo al firmar. Cuotas mensuales o trimestrales disponibles.

Por qué invertir en K Islands, Tatlısu

Comprar un apartamento directamente al promotor en primera línea, con acabados de alta calidad y planes de pago flexibles, ofrece una excelente oportunidad de inversión para compradores del Reino Unido y Europa.

Sobre nosotros

DevoDirect: su conexión directa con promotores verificados en todo Chipre del Norte y más allá.