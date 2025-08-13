  1. Realting.com
  Piso en edificio nuevo NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Piso en edificio nuevo NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Akanthou, Chipre del Norte
de
$261,790
;
24
ID: 27414
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

Sobre el proyecto
K Islands es un complejo residencial frente al mar, inspirado en islas tropicales, ubicado en Tatlısu, Chipre del Norte, desarrollado por Kensington Cyprus. Con vistas ininterrumpidas a la playa y una ubicación privilegiada en primera línea, este proyecto combina belleza natural y vida de lujo. Diseñado para comodidad, ocio e inversión, es la elección ideal para quienes desean comprar directamente al promotor.

Aspectos destacados

  • Ubicación frente al mar con acceso directo a cala de arena

  • Impresionantes vistas al mar y la montaña desde cada residencia

  • Arquitectura de baja altura rodeada de exuberante paisajismo tropical

  • Instalaciones tipo resort para bienestar, ocio y entretenimiento

  • Desarrollado por Kensington Cyprus, un promotor de confianza

Tipos de apartamentos disponibles

  • Estudios

  • Apartamentos de 1 dormitorio

  • Áticos de 1 dormitorio

  • Villas en isla de 1 dormitorio

  • Casas adosadas de 1 dormitorio

Ventajas de ubicación

  • Ubicación frente al mar con cala de arena privada

  • A 15 min del Korineum Golf Club en Esentepe

  • A 40 min de Kyrenia y Famagusta

  • A 75 min del Aeropuerto Internacional de Lárnaca

  • Tiendas, cafés y senderos cercanos

Instalaciones

  • Bistró y bar en la piscina

  • Spa y centro de bienestar con sauna y baño turco

  • Piscina cubierta climatizada con tecnología de agua salada

  • Gimnasio, áreas de yoga y meditación

  • Deportes acuáticos y jardines de hierbas

  • Club infantil, parques infantiles, senderos para caminar y ciclismo

  • Club House exclusivo de K Islands con salón para residentes

Opciones de pago
35% de anticipo al firmar el contrato (menos la reserva) y el 65% restante en 36 meses sin intereses. 5% de descuento por pago completo al firmar. Cuotas mensuales o trimestrales disponibles.

Por qué invertir en K Islands, Tatlısu
Comprar un apartamento directamente al promotor en primera línea, con acabados de alta calidad y planes de pago flexibles, ofrece una excelente oportunidad de inversión para compradores del Reino Unido y Europa.

Sobre nosotros
DevoDirect: su conexión directa con promotores verificados en todo Chipre del Norte y más allá.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 72.0 – 85.0
Precio por m², USD 4,723 – 7,925
Precio del apartamento, USD 401,413 – 570,569
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 85.0
Precio por m², USD 4,185
Precio del apartamento, USD 355,767
Apartamentos Estudio
Área, m² 45.0
Precio por m², USD 5,818
Precio del apartamento, USD 261,790

Localización en el mapa

Akanthou, Chipre del Norte

Está viendo
Piso en edificio nuevo NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired
Akanthou, Chipre del Norte
de
$261,790
