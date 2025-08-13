Piso en edificio nuevo NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Sobre el proyecto
K Islands es un complejo residencial frente al mar, inspirado en islas tropicales, ubicado en Tatlısu, Chipre del Norte, desarrollado por Kensington Cyprus. Con vistas ininterrumpidas a la playa y una ubicación privilegiada en primera línea, este proyecto combina belleza natural y vida de lujo. Diseñado para comodidad, ocio e inversión, es la elección ideal para quienes desean comprar directamente al promotor.
Aspectos destacados
Ubicación frente al mar con acceso directo a cala de arena
Impresionantes vistas al mar y la montaña desde cada residencia
Arquitectura de baja altura rodeada de exuberante paisajismo tropical
Instalaciones tipo resort para bienestar, ocio y entretenimiento
Desarrollado por Kensington Cyprus, un promotor de confianza
Tipos de apartamentos disponibles
Estudios
Apartamentos de 1 dormitorio
Áticos de 1 dormitorio
Villas en isla de 1 dormitorio
Casas adosadas de 1 dormitorio
Ventajas de ubicación
Ubicación frente al mar con cala de arena privada
A 15 min del Korineum Golf Club en Esentepe
A 40 min de Kyrenia y Famagusta
A 75 min del Aeropuerto Internacional de Lárnaca
Tiendas, cafés y senderos cercanos
Instalaciones
Bistró y bar en la piscina
Spa y centro de bienestar con sauna y baño turco
Piscina cubierta climatizada con tecnología de agua salada
Gimnasio, áreas de yoga y meditación
Deportes acuáticos y jardines de hierbas
Club infantil, parques infantiles, senderos para caminar y ciclismo
Club House exclusivo de K Islands con salón para residentes
Opciones de pago
35% de anticipo al firmar el contrato (menos la reserva) y el 65% restante en 36 meses sin intereses. 5% de descuento por pago completo al firmar. Cuotas mensuales o trimestrales disponibles.
Por qué invertir en K Islands, Tatlısu
Comprar un apartamento directamente al promotor en primera línea, con acabados de alta calidad y planes de pago flexibles, ofrece una excelente oportunidad de inversión para compradores del Reino Unido y Europa.
Sobre nosotros
