Barrio residencial Lazurit

« Lazurit » - apartamentos de lujo en Minsk de un desarrollador estatal. Complejo residencial en una zona prestigiosa.

« Lazurit » es un diseño arquitectónico del edificio de apartamentos de un desarrollador estatal con su estacionamiento en garaje, que se encuentra bajo tierra. El territorio del futuro complejo residencial del nuevo edificio, en cuya construcción compartida puede participar ahora, estará cerrado a los extraños, equipados con un sistema de estacionamiento y entrada bien pensado. Además, aquí también se ubicará una infraestructura desarrollada, destinada únicamente a las necesidades de los residentes: parques infantiles; terrenos deportivos; áreas que brindan necesidades económicas; áreas verdes y céspedes; lugares, diseñado para relajarse con comodidad.



¿Qué pasará en el territorio de los apartamentos de élite de Minsk? Todo el territorio externo estará decorado con pequeñas formas arquitectónicas. Se garantizará la seguridad de los residentes de los apartamentos de lujo: las áreas de juego para niños y los terrenos deportivos estarán equipados con cercas de metal. El nuevo edificio en Minsk, donde puedes comprar un apartamento de élite, es un marco monolítico con paredes exteriores. El material principal para su construcción fueron los bloques cerámicos porosos, externamente el complejo residencial estará aislado con ventfasades. Debajo del suelo, debajo de la marca cero, se construirán dos pisos en los que se ubicarán salas técnicas, de oficina y de servicios públicos. También habrá un estacionamiento de dos pisos. El edificio también planea oficinas comerciales: tiendas, oficinas. Los pisos residenciales del complejo VIP « Lazurite » están ubicados en + 6,900. En altura, los tres primeros alcanzan 3.45m ( altura del techo-3.10m ), todo lo demás – 3.15m ( altura del techo-2.85m ). Está previsto construir un ático cálido para satisfacer las necesidades técnicas, así como un piso técnico, que se ubicará entre las instalaciones urbanizadas y residenciales. ¡Te invitamos a participar en la construcción compartida de apartamentos ahora mismo! El complejo residencial de élite « Lazurite » en Minsk, en cuya construcción compartida puede participar, es una vivienda de alta fatiga con una clase « Prestige ». Los apartamentos en él están planificados, teniendo en cuenta los principios de la zonificación funcional. Esta optimización establece que, si es necesario, al comprar un apartamento en Minsk a un desarrollador estatal, puede combinar la cocina y la sala de estar, obteniendo un espacio individual espacioso. En algunos apartamentos ( dependiendo de la sala de estar ), también es posible organizar baños específicamente para los huéspedes. Conveniencia y condiciones de vida cómodas en apartamentos VIP La entrada desde el patio hasta la parte residencial del complejo se lleva a cabo desde la altura del primer piso en un porche bajo, lo que permite la construcción de rampas para la comodidad del movimiento de grupos pequeños y móviles. Las necesidades de cada sección son atendidas por dos ascensores de 630 y 1000 kg con capacidad de carga. Los corredores, huecos de ascensor, escaleras, vestíbulos y otras áreas comunes de apartamentos de lujo en LCD « Lazurite » estarán separados por materiales duraderos y de alta calidad. Las paredes y techos se pintarán con composición protectora y decorativa de polímero; Los pisos están pavimentados con baldosas cerámicas. Las instalaciones residenciales que puede comprar en Minsk sin intermediarios se proporcionan a la venta sin decoración, y no se instalarán puertas dentro de los apartamentos. En el exterior, el complejo está equipado con un sistema de aislamiento de fachada ventilado y está revestido con un borde de porcelana. Las paredes del exterior de las logias se recortarán con un sistema de yeso ligero y se esmaltarán con aluminio. Las ventanas mismas y las puertas del balcón – del perfil de PVC, además, se proporciona la instalación de vidrieras a base de aluminio. El interior del complejo residencial de élite « Lazurite » Puertas que conducen a viviendas de aluminio – con ventanas de doble acristalamiento de doble cámara y estructuras de vidrieras. que conduce a metal –, con un mecanismo antirreferencia. El espacio subterráneo del garaje no solo proporciona el almacenamiento de automóviles personales de inquilinos, sino también bicicletas. También hay locales para guardias de seguridad y personal de mantenimiento, un sistema de obstrucción de entrada y salida no autorizadas, que lleva a cabo un control automatizado y la organización del acceso para vehículos. La organización del movimiento de automóviles se llevará a cabo con la máxima comodidad y garantizando la seguridad de los residentes utilizando: señales y marcas viales, espejos panorámicos e instalación de dispositivos de sacrificio de ruedas. El sistema de vigilancia de red proporcionará control visual de la penetración en el estacionamiento subterráneo, estacionamientos, entradas a locales residenciales. La videovigilancia también se llevará a cabo fuera y dentro de edificios utilizando videocámaras, así como cámaras de calles ubicadas fuera de las instalaciones. Todos los medios de videovigilancia de la clase más alta, por lo tanto, al comprar un apartamento de élite en un nuevo edificio en Minsk, puede estar seguro de la seguridad de su automóvil. También se proporciona a la conveniencia de los residentes que un ascensor de las secciones del complejo residencial caiga en los pisos del estacionamiento del garaje.