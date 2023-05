Barrio residencial Minsk World Happy Planet Quarter

Minsk, Bielorrusia

de € 138,859

68–144 m² 3 apartamentos

Ríndete a: 2023

< p > Las principales ventajas y características técnicas de las residencias Maestro Deluxe: < / p >< ul >< li > 70 metros hasta la nueva estación de metro Bogushevich Square. < / li >< li > Ubicación en una de las calles principales de Minsk - Nemiga. < / li >< li > Apartamentos: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2. < / li >< li > Grandes ventanas panorámicas alrededor del perímetro. Vista increíble. < / li >< li > De 2 a 5 baños en apartamentos. < / li >< li > Estacionamiento subterráneo para automóviles premium, despensas incluidas. < / li >< li > Estaciones de recarga de vehículos eléctricos. < / li >< li > Inneryard sin acceso a automóviles. < / li >< li > Servicio de conserjería. < / li >< li > Video vigilancia de áreas comunes de todo el Complejo Residencial. < / li >< li > Los apartamentos tienen plazas para vestidores, despensas, armarios empotrados. < / li >< li > Nuestro complejo residencial de canales monolítico - está construido con las marcas de hormigón más duraderas de las categorías C30 / 37 y C25 / 30. Según los resultados de las pruebas realizadas por el laboratorio independiente acreditado de BNTU, las estructuras exceden la resistencia y estos indicadores. < / li >El acristalamiento continuo de fachada < li > con dos ventanas acristaladas de tres capas - de tres cámaras - doble - proporciona el mejor aislamiento, así como la máxima iluminación posible de las habitaciones, evita que los rayos UV penetren, que le permite mantener un microclima interior favorable ( adicionalmente el punto de fuerza posterior ). < / li >< li > Aislamiento acústico mejorado logrado utilizando tres particiones de capa - entre apartamentos. Las particiones consisten en ladrillo de 120 mm, hormigón cerámico de 100 mm y lana mineral de 40 mm. El dispositivo de una capa de lana mineral de 40 mm de lana mineral proporciona una insonorización adicional de pisos entre pisos y soleras, que es, con mucho, la mejor solución utilizada en la construcción de viviendas. < / li >< li > Los apartamentos cuentan con un elevador individual con control de acceso, que proporciona seguridad, comodidad y privacidad adicionales. < / li >< li > Nuestro complejo residencial cuenta con elevadores silenciosos de alta velocidad -: pasajeros y carga. El acceso a las viviendas se realiza desde el nivel del vestíbulo y el estacionamiento. Los ascensores son personalizados - hechos para residencias Maestro con mayores cualidades de consumo ( decoración exclusiva de cabinas elevadoras ). < / li >< li > La altura del techo en cada apartamento es de 3 a 3.5 m, lo que en el futuro le permite aplicar las soluciones de diseño más atrevidas, incluida la asignación de varios niveles de zonificación y antresol en apartamentos. < / li >< li > En apartamentos de 17 a 20 pisos, es posible el equipo de la ventilación de escape de emergencia -. < / li >< li > Las paredes externas de los apartamentos son acristalamientos panorámicos continuos, proporcionan la mejor insolación y ofrecen una hermosa vista del centro de Minsk. < / li >< li > El calentamiento en apartamentos se lleva a cabo utilizando convectores de piso construidos -, que le permiten realizar ideas de diseño de interiores y no desviar la atención a detalles innecesarios. < / li >< li > Todos los apartamentos están planificados libremente, lo que, junto con una altura de techo alta, permite crear un diseño individual de las instalaciones, no limitado a un nivel. < / li >< li > Maestro Residences tiene un estacionamiento subterráneo de dos niveles -, en el que hay salas de máquinas con despensas, que incluyen un área aumentada para automóviles premium, así como una autopista. Además, hay una pistola de máquina - con la capacidad de reparar una estación de carga eléctrica. < / li >< li > En el techo del estacionamiento hay un área de recepción cerrada equipada con un parque infantil y un área de relajación sin acceso para automóviles. < / li >< li > La entrada a la pantalla LCD Maestro es a través de un grupo de entrada volumétrica con vestíbulo, que alberga una recepción, un área de recreación, un grupo de wc, así como una habitación para lavar las patas de las mascotas. < / li >< li > Las torres del complejo residencial están interconectadas por un estilo de dos niveles -, que proporciona instalaciones para todos los servicios necesarios que brindan pasatiempos y alojamiento cómodos. Por ejemplo, sala de SPA, banco, cafetería, limpieza en seco. < / li >< li > La ventaja innegable de las Residencias Maestro es su ubicación en el centro de la ciudad y su accesibilidad gradual a todas las infraestructuras de transporte, Los mejores lugares para el ocio y la zona del parque. Jewish Memorial Square, Skver Adam Mickiewicz, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio del Interior, Comité de Seguridad del Estado, sucursales de la Universidad Estatal de Bielorrusia, Universidad Pedagógica Estatal de Bielorrusia, Belarusbank, BelVEB Bank, estación de ferrocarril, teatro musical, teatro. METRO. Gorki, la Iglesia de San. Simeón y St. Helena, los lugares de entretenimiento más famosos en las calles de Zybitskaya, Komsomolskaya, Nemiga -, todos a poca distancia. < / li >< li > Gracias a su fachada única, nuestro complejo residencial ganó el concurso de la Unión Bielorrusa de Arquitectos en la nominación "Casas de historia mult - en pisos 3. La fachada del LCD Maestro no tiene análogos en Bielorrusia, porque además de los materiales resistentes de alta clase y desgaste -, hemos agregado una nota de creatividad. Y muy pronto la vida nocturna de la ciudad estará decorada con las luces de un inusual edificio de 20 pisos -. < / li >< li > El funcionamiento adecuado del edificio es la clave para aumentar la cantidad de fondos que ha invertido en la compra de viviendas. Confiamos solo en una compañía operadora profesional, que siempre lo antes posible eliminará hábilmente cualquier problema técnico. Después de completar la instalación, toda la infraestructura permanece en la gestión del servicio de operación profesional de LLC "Experational Company, que garantiza una respuesta de calidad rápida y alta - de nuestros servicios técnicos. < / li >< li > Los compradores de apartamentos en nuestra casa son importantes no solo por el aumento de la comodidad, sino también por el estado, lo que implica la presencia del vecindario más próspero, así como la creación de un club de inquilinos de Maestro Residences. < / li >< / ul >