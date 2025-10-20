Casa en condominio en venta en Santa Maria Huatulco, México

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 942 m²
Perched in one of Huatulco’s most sought-after gated communities, this beautiful condo offer…
$563,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 729 m²
Welcome to Bacaandará – Refined Coastal Living by Tejón Beach Just steps from the sand, Baca…
$950,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 425 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 2 bedroom, 2 - 2.5 bathroom condo boasts 1,405 …
$356,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 457 m²
Embrace modern living in this beautifully designed 1-bedroom, 1 -bathroom condo at Altos Mon…
$137,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 680 m²
Located in Arrocito, Huatulco. Experience the perfect balance of elegance and coastal tranqu…
$529,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 310 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Where nature meets modernity in the ultimate paradise—offer…
$334,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 141 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the two-bedroom residences at E…
$305,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 882 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 1 bedroom, 1 bathroom cozy studio offers 882 Ft…
$220,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bahia de Conejos, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 104 m²
Located in the premier area of Huatulco, in the heart of Tangolunda Bay! Biulu Condos brings…
$249,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 657 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the one-bedroom residences at E…
$171,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 625 m²
Located in Chahue, Huatulco. This modern loft located in the newest development Cala Chahue …
$203,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 814 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Experience the ultimate coastal lifestyle in this move-in-r…
$319,000
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 120 m²
Overlooking the breathtaking Santa Cruz Bay, this stunning 4-bedroom, 4.5-bathroom condo inv…
$619,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 199 m²
Step into coastal luxury with this elegant 2 -bedroom, 1.5-bathroom loft-style condo at Alto…
$304,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 954 m²
Discover Huatulco Condo Entre Nubes, a stunning development located in La Crucecita, Huatulc…
$220,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 200 m²
Located on a peaceful street in the heart of Santa Cruz, this spacious 2-bedroom, 2-bathroom…
$290,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 272 m²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$316,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 530 m²
Located in the beach community of Arrocito, Huatulco. This 3 bedroom + flex room, 3 bathroom…
$595,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 269 m²
Located in the heart of Chahué, Huatulco, this stunning 2-bedroom, 2-bathroom condo at Merid…
$339,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 044 m²
Discover Cala Chahue, located in Chahue, Huatulco. This modern two-story condo located in th…
$311,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 937 m²
ALMA – Where Architecture Meets Soul Tucked between the Pacific Ocean and the Sierra Madre m…
$853,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 036 m²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$442,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 632 m²
Welcome to Biya-Ná, an exceptional luxury development nestled in the heart of Huatulco, wher…
$499,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 582 m²
Located in La Bocana, Huatulco. For those seeking tranquility, the modern beach studios at O…
$225,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 397 m²
Located in Chahué, Huatulco. Welcome to this beautifully upgraded 2-bedroom, 2-bath condo in…
$419,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 798 m²
Located overlooking Tejon Beach, Huatulco. This brand-new, never-lived-in 2-bedroom, 2.5-bat…
$649,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 853 m²
Building 5, final inventory at the prestigious Cosmo Residences! Ranging from 1,853 Ft2 to 2…
$595,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 645 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Live the laid-back coastal lifestyle in this beautifully u…
$229,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 149 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Where nature meets modernity in the ultimate paradise—offer…
$254,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bahia de Conejos, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 300 m²
Experience beachfront luxury at its finest inside an exclusive gated community in Conejos, H…
$144,000
