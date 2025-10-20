Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Santa Maria Huatulco, México

La Crucecita
34
56 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 942 m²
Perched in one of Huatulco’s most sought-after gated communities, this beautiful condo offer…
$563,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 729 m²
Welcome to Bacaandará – Refined Coastal Living by Tejón Beach Just steps from the sand, Baca…
$950,000
Villa en Bahia de Conejos, México
Villa
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 810 m²
Step into paradise with Lu Iba! Lu Iba meaning Villa in Heaven, a stunning beachfront villa …
$2,00M
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 425 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 2 bedroom, 2 - 2.5 bathroom condo boasts 1,405 …
$356,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 457 m²
Embrace modern living in this beautifully designed 1-bedroom, 1 -bathroom condo at Altos Mon…
$137,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 680 m²
Located in Arrocito, Huatulco. Experience the perfect balance of elegance and coastal tranqu…
$529,000
Villa en La Crucecita, México
Villa
La Crucecita, México
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 8 665 m²
Perched on a stunning cliffside, this exquisite oceanfront villa in Mirador Chahué, Huatulco…
$1,90M
Casa 3 habitaciones en La Crucecita, México
Casa 3 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 4 716 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$474,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 310 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Where nature meets modernity in the ultimate paradise—offer…
$334,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 141 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the two-bedroom residences at E…
$305,000
Villa en Santa Maria Huatulco, México
Villa
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 79 953 m²
Located in Balcones de Tangolunda, Huatulco. Discover unparalleled luxury in this stunning o…
$1,40M
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 882 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 1 bedroom, 1 bathroom cozy studio offers 882 Ft…
$220,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bahia de Conejos, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 104 m²
Located in the premier area of Huatulco, in the heart of Tangolunda Bay! Biulu Condos brings…
$249,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 657 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the one-bedroom residences at E…
$171,000
Villa en Santa Maria Huatulco, México
Villa
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 10 986 m²
Hidden where the river meets the sea, with La Bocana’s wild Pacific backdrop and the raw bea…
$2,60M
Casa 3 habitaciones en La Crucecita, México
Casa 3 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 843 m²
Discover the epitome of luxury living at Delonix Single Family Homes, a gated community in t…
$395,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 625 m²
Located in Chahue, Huatulco. This modern loft located in the newest development Cala Chahue …
$203,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 814 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Experience the ultimate coastal lifestyle in this move-in-r…
$319,000
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 120 m²
Overlooking the breathtaking Santa Cruz Bay, this stunning 4-bedroom, 4.5-bathroom condo inv…
$619,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 199 m²
Step into coastal luxury with this elegant 2 -bedroom, 1.5-bathroom loft-style condo at Alto…
$304,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 954 m²
Discover Huatulco Condo Entre Nubes, a stunning development located in La Crucecita, Huatulc…
$220,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 200 m²
Located on a peaceful street in the heart of Santa Cruz, this spacious 2-bedroom, 2-bathroom…
$290,000
Villa en Santa Maria Huatulco, México
Villa
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 7 945 m²
Casa Lupita: A fully accessible coastal paradise in Huatulco, Mexico. This stunning and trul…
$1,17M
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 272 m²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$316,000
Casa 2 habitaciones en La Crucecita, México
Casa 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 396 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$426,000
Estudio 1 habitacion en La Crucecita, México
Estudio 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 420 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco. The studio residences at Ekuá o…
$137,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 530 m²
Located in the beach community of Arrocito, Huatulco. This 3 bedroom + flex room, 3 bathroom…
$595,000
Casa 3 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Casa 3 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 150 m²
Located in La Bocana, Huatulco. Discover the ultimate coastal retreat in this fully furnishe…
$631,000
Villa en Bahia de Conejos, México
Villa
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 14 965 m²
Located in the highly exclusive residential area of La Cañada, Residencial Conejos at Huatul…
$1,80M
Villa en Bahia de Conejos, México
Villa
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 152 m²
Located in Residencial Conejos, Huatulco. Perched on a stunning cliffside overlooking the va…
$1,30M
