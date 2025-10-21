Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en San Pedro Pochutla, México

4 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 281 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 133 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Experience the ultimate Costa Chica lif…
$219,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en San Pedro Pochutla, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
San Pedro Pochutla, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 884 m²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 056 m²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Parámetros de las propiedades en San Pedro Pochutla, México

