Propiedades residenciales en venta en San Pedro Pochutla, México

apartamentos
5
casas independientes
5
10 propiedades total found
Villa en Puerto Angel, México
Villa
Puerto Angel, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 674 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Porfiria Floorplan at Villas Biznaga …
$571,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 281 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Villa en Puerto Angel, México
Villa
Puerto Angel, México
Área 2 612 m²
Discover the art of SLOW LIVING on the Oaxacan Riviera! Villas Biznaga is a thoughtfully pla…
$510,000
Casa 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Casa 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 364 m²
Located in the exclusive residential community of La Mina, Puerto Ángel. Wake up every day t…
$1,04M
Villa en Puerto Angel, México
Villa
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 445 m²
Experience coastal sophistication at Pelicanos, located in Playa Aragón, Oaxaca. Your journe…
$479,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 133 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Experience the ultimate Costa Chica lif…
$219,000
Villa en Puerto Angel, México
Villa
Puerto Angel, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 521 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Organo Floorplan at Villas Biznaga St…
$692,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en San Pedro Pochutla, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
San Pedro Pochutla, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 884 m²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Estudio 1 habitacion en San Pedro Pochutla, México
Estudio 1 habitacion
San Pedro Pochutla, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 601 m²
Welcome to Sixa Nido, located in the gated community of Mi Pueblito Salchi, just moments awa…
$139,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 056 m²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Parámetros de las propiedades en San Pedro Pochutla, México

