Casa en condominio en venta en Progreso, México

Chicxulub Puerto
3
7 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Chicxulub Puerto, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Chicxulub Puerto, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 698 m²
Less than two blocks from the pristine shores of Chicxulub Beach, Dorada offers a perfect bl…
$175,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Progreso, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Progreso, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 629 m²
Discover Ikonic Tower located right in front of Progreso beach and find yourself living in p…
$494,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Chicxulub Puerto, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Chicxulub Puerto, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 418 m²
Move-In Ready Beachside Living in Progreso! Welcome to Studios 72, where modern coastal livi…
$100,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Progreso, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Progreso, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 048 m²
Discover Puerto Carey: Your Tropical Oasis in Chelem, Yucatán! Located in the heart of Chele…
$198,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Progreso, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Progreso, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 842 m²
The penthouses at Bonanza Tower represent the epitome of luxury living, offering a rare oppo…
$784,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chicxulub Puerto, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chicxulub Puerto, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 324 m²
Discover Olamar, located in Chicxulub, Yucatan! This exclusive development offers the perfec…
$218,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Progreso, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Progreso, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 571 m²
Bonanza Tower offers a stunning opportunity to experience unparalleled waterfront living in …
$548,000
Parámetros de las propiedades en Progreso, México

