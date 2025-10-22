Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. México
  3. La Crucecita
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en La Crucecita, México

5 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en La Crucecita, México
Casa 3 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 684 m²
Located in Sector O, Huatulco. Dreaming of having your own piece of paradise, Casas Huazaacá…
$463,000
Casa 2 habitaciones en La Crucecita, México
Casa 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 396 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$426,000
Casa 3 habitaciones en La Crucecita, México
Casa 3 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 4 716 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$474,000
Villa en La Crucecita, México
Villa
La Crucecita, México
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 8 665 m²
Perched on a stunning cliffside, this exquisite oceanfront villa in Mirador Chahué, Huatulco…
$1,90M
Casa 3 habitaciones en La Crucecita, México
Casa 3 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 843 m²
Discover the epitome of luxury living at Delonix Single Family Homes, a gated community in t…
$395,000
