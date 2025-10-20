Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Chicxulub Puerto, México

3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Chicxulub Puerto, México
Casa 3 habitaciones
Chicxulub Puerto, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 668 m²
These stunning two-story homes are located in Chicxulub, less than two blocks from Chicxulub…
$289,000

Casa 3 habitaciones en Chicxulub Puerto, México
Casa 3 habitaciones
Chicxulub Puerto, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 293 m²
Discover this beautiful house at Casa del Mar, located in Progreso, Yucatán! This property i…
$289,000

Casa 2 habitaciones en Chicxulub Puerto, México
Casa 2 habitaciones
Chicxulub Puerto, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 796 m²
Get to know this cozy single family home at Di Mare development located in Chicxulub, Mérida…
$210,000

