Casa en condominio en venta en Brisas de Zicatela, México

4 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 679 m²
Own a luxurious 1,679 Ft2 condo at La Flia II, a beachfront development in La Barra, Puerto …
$750,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 237 m²
Located in the hot hub of La Punta Zicatela, Puerto Escondido!  This exclusive development c…
$408,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 087 m²
Located in the tranquil residential neighborhood of La Barra, Puerto Escondido. Altavista is…
$309,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 893 m²
Luxury living just steps from Zicatela beach & market! Experience the ultimate coastal lifes…
$238,000
