Permiso de residencia en Mauricio

Mauricio es una jurisdicción segura con una infraestructura desarrollada y un clima confortable durante todo el año.
La legislación fiscal se basa en tasas fiscales progresivas. Mauricio aplica el principio territorial: usted paga impuestos sólo sobre los ingresos ganados en la isla o transferidos a cuentas de Mauricio. Los ingresos obtenidos y almacenados en el extranjero no son impuestos.
Para obtener un permiso de residencia con la consiguiente oportunidad de obtener la ciudadanía por naturalización dentro de los 7 años, es posible por los siguientes motivos:
El primer permiso de residencia se expide por un período de 10 años con la posibilidad de presentar documentos para residencia permanente durante 20 años.
The term of registration of a residence permit from 1 to 2 months.