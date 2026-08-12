Permiso de residencia en Mauricio

Sobre el Programa de Inmigración

Mauricio es una jurisdicción segura con una infraestructura desarrollada y un clima confortable durante todo el año.

La legislación fiscal se basa en tasas fiscales progresivas. Mauricio aplica el principio territorial: usted paga impuestos sólo sobre los ingresos ganados en la isla o transferidos a cuentas de Mauricio. Los ingresos obtenidos y almacenados en el extranjero no son impuestos.

Para obtener un permiso de residencia con la consiguiente oportunidad de obtener la ciudadanía por naturalización dentro de los 7 años, es posible por los siguientes motivos:

Matrimonio para un ciudadano mauricio

Empleo (con permiso de trabajo)

Hacer negocios o invertir

Compra de propiedades en proyectos aprobados por el gobierno (de $375,000)

Estudio o pasantía

Ingresos pasivos confirmados (para pensionistas mayores de 50)

Inversión en la economía del país - ciudadanía está disponible en 2 años con una contribución a la economía de $ 500.000

Puedes empezar una compañía. Hay matices: por ejemplo, las personas autónomas deben depositar cierta cantidad (alrededor de $ 35.000) en una cuenta personal en un banco local y desde el segundo año de actividad muestran ingresos comerciales (a partir de 800.000 rupias mauricianas por año). Los inversores también tienen una manera: a veces necesita transferir la cantidad a la cuenta de una empresa local (alrededor de $ 50.000).

Usted puede obtener un permiso de residencia si usted compra una propiedad residencial en uno de los programas aprobados por el gobierno (por ejemplo, Smart City Scheme, Real Estate Scheme, Integrated Resort Scheme y otros) valen de $ 375.000. En este caso, el objeto debe estar en un edificio sobre tres plantas. El período de validez del permiso de residencia está vinculado al período de propiedad de bienes raíces. Junto con el solicitante, el estatuto puede ser obtenido por un cónyuge, niños menores de 24 años (si no están casados) y padres dependientes financieramente.

El primer permiso de residencia se expide por un período de 10 años con la posibilidad de presentar documentos para residencia permanente durante 20 años.

The term of registration of a residence permit from 1 to 2 months.