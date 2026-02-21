Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow en venta en Toamasina Province, Madagascar

1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en District de Fenerive Est, Madagascar
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
District de Fenerive Est, Madagascar
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
bungalow frente a la playa en la costa este de Madagascar
$83,066
Agencia
Madagascar Invest
Idiomas hablados
English, Français
Parámetros de las propiedades en Toamasina Province, Madagascar

