Terreno y parcelas en venta en Madagascar

6 propiedades total found
Parcela en Mahavelona, Madagascar
Parcela
Mahavelona, Madagascar
Gran terreno adecuado para construir cerca de la ciudad turística de Foulpointe, costa este …
$11,867
Madagascar Invest
English, Français
Parcela en Tanambao Sahorana, Madagascar
Parcela
Tanambao Sahorana, Madagascar
2,789 m2 título de tierraTítulo completo en su nombre (contrato de 99 años)Todos los procedi…
$45,093
Madagascar Invest
English, Français
Parcela en Ambararata, Madagascar
Parcela
Ambararata, Madagascar
24 hectáreas de tierra exclusiva y privada frente a la playa2.000 m2 de edificios e infraest…
Precio en demanda
Madagascar Invest
English, Français
Parcela en District de Fenerive Est, Madagascar
Parcela
District de Fenerive Est, Madagascar
¿Está buscando comprar su propia rebanada de paraíso, con su propio lote de playa personal e…
$58,146
Madagascar Invest
English, Français
Parcela en Soanierana Ivongo, Madagascar
Parcela
Soanierana Ivongo, Madagascar
Gran, hermosa, 10 hectáreas frente a la playa en la costa este de Madagascar
$118,665
Madagascar Invest
English, Français
Parcela en Antafiambotry, Madagascar
Parcela
Antafiambotry, Madagascar
52.000 m2 título tierraTierra virgen lista para la construcciónDoble acceso a la playaBahía …
Precio en demanda
Madagascar Invest
English, Français
