  2. Madagascar
  3. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Madagascar

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Toamasina, Madagascar
Casa 3 habitaciones
Toamasina, Madagascar
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Programa de gestión de puestos:Retorno anual garantizado del 7% durante 2 añosGestión comple…
$177,917
Parámetros de las propiedades en Madagascar

