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Inmuebles comerciales

Spunciems, Letonia
de
$114,919
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ID: 34977
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1544
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 17/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Letonia
  • Barrio
    Marupes novads
  • Ciudad
    Salas pagasts
  • Pueblo
    Spunciems
  • Dirección
    Griki, Sila iela, 36

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Localización en el mapa

Spunciems, Letonia
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