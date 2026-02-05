Inmuebles comerciales Place four

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Proyecto de inversión Premium en el corazón de Riga con alta rentabilidad
79 apartamentos, ideales tanto como una primera casa como una inversión. Una de las principales ventajas de la Place 4 es su excelente ubicación en una de las intersecciones más importantes del centro de la ciudad de Riga. Todos los apartamentos cuentan con interiores de alta calidad y totalmente terminados.
Place 4 es un moderno proyecto residencial situado en el centro de Riga en la calle 4 Marijas, combinando la arquitectura de un edificio histórico con soluciones contemporáneas y un alto nivel de confort de vida.
Ubicación
El proyecto está situado en una de las zonas más buscadas del centro de Riga, cerca de la estación central de Riga y Berga Bazārs. La zona circundante ofrece una amplia gama de restaurantes, cafeterías, tiendas, locales culturales y de ocio, así como cómodas conexiones de transporte público, garantizando un acceso fácil y rápido a todas las partes de la ciudad.
Edificio y arquitectura
La plaza 4 es un edificio histórico totalmente renovado cuya fachada conserva su carácter arquitectónico y ofrece un ambiente moderno y funcional. Las áreas comunes han sido pensadas utilizando materiales de alta calidad y una estética refinada y elegante.
Características del apartamento
El proyecto ofrece apartamentos de 1 y 2 habitaciones con acabados completos y de alta calidad. Los apartamentos cuentan con diseños bien diseñados, techos altos y grandes ventanas que proporcionan una excelente luz natural. Los materiales finales son modernos, duraderos y sostenibles, cumpliendo los estándares de vida contemporáneos.
potencial de inversión
El lugar 4 es adecuado tanto para residencia permanente como para una propiedad de inversión. Su ubicación central garantiza una demanda estable de alquileres a largo plazo y a corto plazo. También se ofrecen soluciones de gestión de bienes y de inversión.
Localización en el mapa
Riga, Letonia
Educación
