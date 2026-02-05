  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Riga
  Inmuebles comerciales Place four

Inmuebles comerciales Place four

Riga, Letonia
de
$168,357
;
29
ID: 33191
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1533
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 4/2/26

Localización

  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Proyecto de inversión Premium en el corazón de Riga con alta rentabilidad 79 apartamentos, ideales tanto como una primera casa como una inversión. Una de las principales ventajas de la Place 4 es su excelente ubicación en una de las intersecciones más importantes del centro de la ciudad de Riga. Todos los apartamentos cuentan con interiores de alta calidad y totalmente terminados. Place 4 es un moderno proyecto residencial situado en el centro de Riga en la calle 4 Marijas, combinando la arquitectura de un edificio histórico con soluciones contemporáneas y un alto nivel de confort de vida. Ubicación El proyecto está situado en una de las zonas más buscadas del centro de Riga, cerca de la estación central de Riga y Berga Bazārs. La zona circundante ofrece una amplia gama de restaurantes, cafeterías, tiendas, locales culturales y de ocio, así como cómodas conexiones de transporte público, garantizando un acceso fácil y rápido a todas las partes de la ciudad. Edificio y arquitectura La plaza 4 es un edificio histórico totalmente renovado cuya fachada conserva su carácter arquitectónico y ofrece un ambiente moderno y funcional. Las áreas comunes han sido pensadas utilizando materiales de alta calidad y una estética refinada y elegante. Características del apartamento El proyecto ofrece apartamentos de 1 y 2 habitaciones con acabados completos y de alta calidad. Los apartamentos cuentan con diseños bien diseñados, techos altos y grandes ventanas que proporcionan una excelente luz natural. Los materiales finales son modernos, duraderos y sostenibles, cumpliendo los estándares de vida contemporáneos. potencial de inversión El lugar 4 es adecuado tanto para residencia permanente como para una propiedad de inversión. Su ubicación central garantiza una demanda estable de alquileres a largo plazo y a corto plazo. También se ofrecen soluciones de gestión de bienes y de inversión.

Localización en el mapa

Riga, Letonia
Educación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Inmuebles comerciales Place four
Riga, Letonia
de
$168,357
