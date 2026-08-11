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Locales comerciales en venta en Kekavas novads, Letonia

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Kekavas pagasts
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Propiedad comercial en Kekavas pagasts, Letonia
Propiedad comercial
Kekavas pagasts, Letonia
Venta de terreno en Valdlauči para privado, comercial, edificio de apartamentos, oficinas, a…
$1,05M
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial en Kekavas pagasts, Letonia
Propiedad comercial
Kekavas pagasts, Letonia
Vendemos un terreno de 3,5 hectáreas cerca de Riga, Valdlauči para producción, almacenes, ce…
$2,88M
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Producción 2 230 m² en Krogsils, Letonia
Producción 2 230 m²
Krogsils, Letonia
Área 2 230 m²
$815,179
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Propiedad comercial 7 194 m² en Kekavas pagasts, Letonia
Propiedad comercial 7 194 m²
Kekavas pagasts, Letonia
Área 7 194 m²
Número de plantas 2
Centro comercial actual & quot; Talava & quot; en una zona de descanso densamente poblada de…
$6,82M
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