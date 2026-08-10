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Propiedades residenciales en venta en Gulbenes novads, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Gulbene, Letonia
Casa 8 habitaciones
Gulbene, Letonia
Habitaciones 8
Área 167 m²
Piso 2
Una acogedora casa privada en venta en una ubicación ideal justo en el corazón de Gulbene. L…
$106,561
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