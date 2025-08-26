Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Gitothua ward
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Gitothua ward, Kenia

Tatu City
5
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Tatu City, Kenia
Apartamento 1 habitación
Tatu City, Kenia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$94,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tatu City, Kenia
Apartamento 3 habitaciones
Tatu City, Kenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$148,700
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tatu City, Kenia
Estudio 1 habitación
Tatu City, Kenia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$54,800
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamento 4 habitaciones en Tatu City, Kenia
Apartamento 4 habitaciones
Tatu City, Kenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$248,500
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gitothua ward, Kenia

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir