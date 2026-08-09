Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Livorno
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Livorno, Italia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Livorno, Italia
Apartamento
Livorno, Italia
Área 110 m²
¡Se requiere reconstrucción!El edificio consta de 12 apartamentos.La villa está rodeada de u…
$58,096
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Livorno, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir