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Barrio residencial Jerusalem holyland bait vagan

Jerusalén, Israel
de
$3,40M
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ID: 38012
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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La nueva fase del famoso complejo residencial de Holyland, incluirá una torre alta en la costa de 2 edificios de 12 plantas que ofrecen una experiencia de vida lujosa con una amplia selección de apartamentos de 3 a 5 habitaciones con áticos y jardín planta baja. sótano y estacionamiento para cada apartamento.

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Jerusalén, Israel
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