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Barrio residencial Opportunite rare au centre de raanana

Ra'anana, Israel
de
$13,60M
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2
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ID: 38011
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Brandeis, 8

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✨ Productos extremadamente raros en el centro de la ciudad ✨Terreno a construir de 785 m2 neto (844 m2 en bruto) situado en una de las zonas más buscadas del centro de la ciudad. Una oportunidad particularmente rara para un proyecto de calidad, con la posibilidad de construir 2 unidades. ✔️ 785 m2 neto ✔️ 844 m2 en bruto ✔️ Centro ✔️ Posibilidad de 2 unidades ✔️ Medio ambiente buscado ✔️ Alto potencial Este tipo de tierra se está convirtiendo ahora en extremadamente difícil de encontrar en esta zona de Raanana.

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Ra'anana, Israel
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