Barrio residencial Opportunite rare au centre de raanana

✨ Productos extremadamente raros en el centro de la ciudad ✨Terreno a construir de 785 m2 neto (844 m2 en bruto) situado en una de las zonas más buscadas del centro de la ciudad. Una oportunidad particularmente rara para un proyecto de calidad, con la posibilidad de construir 2 unidades. ✔️ 785 m2 neto ✔️ 844 m2 en bruto ✔️ Centro ✔️ Posibilidad de 2 unidades ✔️ Medio ambiente buscado ✔️ Alto potencial Este tipo de tierra se está convirtiendo ahora en extremadamente difícil de encontrar en esta zona de Raanana.