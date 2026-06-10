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Barrio residencial Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37951
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum Sokolov, 103

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Venta exclusiva En el viejo norte, cerca del parque Yarkon, el puerto y el mar 103 A, Sokolov Street En la tercera planta, 80 m2 Apartamento de 3 habitaciones muy luminoso, orientado al sur (4 direcciones) Terraza cerrada y funcional Actualmente alquilado Presencia de refugio en el edificio Potencial: TAMA 38/2. Firma actual

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Tel-Aviv, Israel
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